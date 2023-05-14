Поехали за пиццей и разбились на дороге: в Одесской области в аварии погиб 3-летний мальчик

В Одесской области 6 мая произошло трагическое ДТП. В результате аварии погиб 3-летний мальчик.

6 мая на дороге между селами Лощиновка и Каланчак Сафьяновской общины Измаильского района столкнулись два автомобиля: ВАЗ 21099 и Lada Priora. 6 человек получили ранения, среди них 3-летний мальчик, скончавшийся в больнице.

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Мальчик скончался в реанимации

6 мая семья 32-летнего Дмитрия Ч. и 34-летней Нины Ч. из села Лощиновка Одесской области решила съездить погулять в районный город Измаил.

Это была суббота и церковный праздник Григория Победоносца, поэтому семья решила отдохнуть и развлечь детей в кафе вкусной пиццей. Они взяли 13-летнего Костю и 3-летнего Славу, сели в свой автомобиль Lada и около 11 часов дня поехали в город.

До Измаила они так и не доехали. Уже на выезде из Лощиновки машина столкнулась с ВАЗом. Удар был очень сильным, оба автомобиля сильно повреждены,

– сказал житель села.

Всего в аварии пострадали шесть человек, но больше всего досталось семье Нины и Дмитрия. 3-летний Слава получил очень тяжелые травмы, его сразу же отправили в реанимацию. К сожалению, вечером малыш скончался.

За рулем Lada, по данным полиции, был отец. У него перелом костей таза, рана головы, внутренние ушибы, сейчас его отправили в больницу в Одессе. У его жены переломы нескольких ребер, ушибы внутренних органов и порезы лица. Старший сын уцелел чудом, ему госпитализация не понадобилась.

Мальчика уже похоронили. Отец не смог присутствовать на прощании, поскольку до сих пор находится в больнице и пока не может вставать. Маму на похороны привезли.

Также пострадала пара из другой машины, жители села Каланчак. 36-летнего водителя спасателям пришлось разблокировать. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его 36-летняя жена сломала руку.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

В полиции Одесской области сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).