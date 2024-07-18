Чашка с цианидом: в роскошном отеле в Бангкоке загадочно умерли 6 человек

В роскошном отеле в столице Таиланда Бангкоке загадочно умерли 6 человек. В их крови обнаружили цианид.

Умерших нашли работники отеля поздно вечером 16 июля. Следователи считают, что на тот момент они уже по меньшей мере 12 часов были мертвы.

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Судмедэксперты установили признаки отравления цианидом

В отель жертвы заселились на выходных, а уехать должны были в понедельник. Впрочем, во вторник их нашли мертвыми. Признаков драки, ограбления или проникновения в номер не было.

Все погибшие имели вьетнамское происхождение, двое из них – с двойным гражданством США. Им было от 37 до 56 лет. В бронировании отеля группы было еще седьмое имя. Полиция установила, что это была младшая сестра одной из жертв. На прошлой неделе она выехала из Таиланда и, по словам полиции, не причастна к инциденту.

Судмедэксперты обнаружили следы цианида на чайных чашках, которыми пользовались жертвы. Губы и ногти жертв были темно-фиолетовыми, что указывает на нехватку кислорода, а их внутренние органы стали "кроваво-красными", что является одним из признаков отравления цианидами.

Из того, что мы обнаружили – по результатам наблюдения, проверки внутренних органов, выявления цианида в крови во время скринингового теста – нет никакой другой причины, которая бы стала причиной их смерти, кроме цианида,

– говорят врачи.

Премьер-министр Таиланда распорядился провести срочное расследование этого дела, подчеркнув, что смерть стала результатом "частного дела". По его словам, об общественной опасности речь не идет.

Что известно о деталях дела

Полиция подозревает, что за отравлением стоит один из шести человек. Вероятная причина – огромный долг. По словам властей Таиланда, двое из шести жертв одолжили "десятки миллионов тайских батов", то есть 280 тысяч долларов, кому-то другому из погибших.

В полиции рассказали, что в понедельник жертвы заказали еду и чай, которые были доставлены в комнату около 14:00 по местному времени. Внутри была только одна женщина. Официант вспомнил, что она "очень мало говорила и была в состоянии стресса". На опубликованных фото видны тарелки с нетронутой едой, оставленные на столе в комнате, некоторые из них все еще были покрыты пищевой пленкой.

Родственники погибших рассказали, что именно этой женщине погибшие супруги, которые владели бизнесом по строительству дорог, дали деньги для инвестиций в проект больницы в Японии. Женщина также обманом взяла с собой в поездку визажиста, который есть среди жертв. Отец этого мужчины подтвердил, что "его сына на прошлой неделе наняла вьетнамка для поездки в Таиланд".

Этот инцидент произошел через день после того, как Таиланд расширил режим безвизового въезда для путешественников из 93 стран и территорий, чтобы возродить свою индустрию туризма,

– добавили в BBC.