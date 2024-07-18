Горнятко з ціанідом: у розкішному готелі в Бангкоку загадково померли 6 людей

У розкішному готелі в столиці Таїланду Бангкоку загадково померли 6 людей. В їхній крові виявили ціанід.

Померлих знайшли працівники готелю пізно ввечері 16 липня. Слідчі вважають, що на той момент вони уже щонайменше 12 годин були мертві.

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Судмедексперти встановили ознаки отруєння ціанідом

У готель жертви заселилися на вихідних, а виїхати мали у понеділок. Втім, у вівторок їх знайшли мертвими. Ознак бійки, пограбування чи проникнення у номер не було.

Усі загиблі мали в’єтнамське походження, двоє з них – з подвійним громадянством США. Їм було від 37 до 56 років. У бронюванні готелю групи було ще сьоме ім'я. Поліція встановила, що це була молодша сестра однієї з жертв. Минулого тижня вона виїхала з Таїланду і, за словами поліції, не причетна до інциденту.

Судмедексперти виявили сліди ціаніду на чайних чашках, якими користувалися жертви. Губи і нігті жертв були темно-фіолетовими, що вказує на брак кисню, а їхні внутрішні органи стали "криваво-червоними", що є однією з ознак отруєння ціанідами.

З того, що ми виявили – за результатами спостереження, перевірки внутрішніх органів, виявлення ціаніду в крові під час скринінгового тесту – немає жодної іншої причини, яка б стала причиною їх смерті, окрім ціаніду,

– кажуть лікарі.

Прем'єр-міністр Таїланду розпорядився провести термінове розслідування цієї справи, підкресливши, що смерть стала результатом "приватної справи". За його словами, про суспільну небезпеку не йдеться.

Що відомо про деталі справи

Поліція підозрює, що за отруєнням стоїть одна із шістьох осіб. Ймовірна причина – величезний борг. За словами влади Таїланду, двоє з шести жертв позичили "десятки мільйонів тайських батів", тобто 280 тисяч доларів, комусь іншому із загиблих.

У поліції розповіли, що в понеділок жертви замовили їжу та чай, які були доставлені в кімнату близько 14:00 за місцевим часом. Усередині була лише одна жінка. Офіціант згадав, що вона "дуже мало говорила і була у стані стресу". На опублікованих фото видно тарілки з недоторканою їжею, залишені на столі в кімнаті, деякі з них все ще були покриті харчовою плівкою.

Родичі загиблих розповіли, що саме цій жінці загибле подружжя, яке володіло бізнесом з будівництва доріг, дали гроші для інвестицій у проєкт лікарні в Японії. Жінка також обманом взяла із собою у поїздку візажиста, який є серед жертв. Батько цього чоловіка підтвердив, що "його сина минулого тижня найняла в’єтнамка для поїздки до Таїланду".

Цей інцидент стався через день після того, як Таїланд розширив режим безвізового в’їзду для мандрівників з 93 країн і територій, щоб відродити свою індустрію туризму,

– додали у BBC.