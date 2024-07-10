Напад на сім'ю стався 9 липня близько 19:00. На місце подій відразу виїхали медики, однак вони лише констатували смерть трьох жінок.

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У Лондоні вбили сім'ю коментатора BBC

В англійському графстві Гертфордшир в місті Буші відбулося зухвале вбивство. Так, нападник вбив трьох жінок:

Керол Хант – 61 рік,

Ханна Хант – 28 років,

Луїза Хант – 25 років.

Це сім'я коментатора перегонів на BBC 5 Live, британської національної радіостанції, а також колишнього поліцейського Джона Ханта.

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Коли медики прибули до будинку Ханта, то жінки були ще живими, однак попри титанічні зусилля врятувати їх не вдалося – їхні травми були дуже важкими.



Джон Хант разом з дружиною Керол / Фото з мережі

У вбивстві підозрюють 26-річного Кайла Кліффорда. Правоохоронці вважають, що жінки були вбиті з арбалета, хоча не виключається ймовірність того, що зловмисник міг використовувати й іншу зброю. Відомо, що Кліффорд раніше працював приватним охоронцем, служив у британській армії, а друзі ніколи не вважали його агресивним. Вбивцю оголосили у розшук.



26-річний Кайл Кліффорд, який вбив сім'ю Ханта / Фото поліції Британії

Затримати нападника вдалося лише ввечері 10 липня. Поліція викрила Кліффорда на місцевому кладовищі. Відомо, що у злочинця є поранення – йому надали допомогу та госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці наголошують, що вбивство родини Ханта є цілеспрямованим злочином, а також припускають, що Кліффорд міг бути знайомий з жертвами.

Нині жителі міста, знайомі та близькі висловлюють співчуття Ханту. Окрім того, до будинку, де сталося моторошне вбивство, люди несуть квіти, щоб вшанувати пам'ять про загиблих. Це вбивство стало справжнім потрясінням для мешканців Буші, адже цей район дуже спокійний, а сім'я була дуже доброю та привітною.