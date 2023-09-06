"Впереди была вся жизнь": подробности о 16-летней девушке, убитой на Днепропетровщине

В Днепропетровской области изнасиловали и убили 16-летнюю девушку. Теперь ее личность идентифицировали. Ею оказалась ученица 11-го класса Елизавета Головня. Девушка была единственным ребёнком в семье.

О том, что вчера в Пятихатках было найдено самое ее тело, рассказала одноклассница погибшей в соцсетях. Она вспоминает о подруге как о хорошем человеке.

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Она была отзывчива, прилична, воспитана. Ни разу не было намека в стиле одежды или поведении, что могли спровоцировать насилие. Впереди была вся жизнь, но какая-то отвратительная мерзость решила ее судьбу за нее,

– написала ее подруга.

Знакомые убитой Лизы вспоминают о ней, как о добром человеке / Скриншот из соцсетей

Убийца предположительно совершал и другие преступления

Также подруга погибшей написала у себя в соцсетях, что "эта мерзость совершала гадости в городе в течение 3-х месяцев", однако местные власти и полиция якобы не обращали на это внимания.

Кроме того, жители Пятихаток жалуются, что к вечеру в городе не работает уличное освещение.

Детали жестокого убийства

В ночь на 5 сентября Лиза была с друзьями в кругу одноклассников, они праздновали старт нового учебного года. Труп обнаружили около 3:00 ночью во вторник, 5 сентября. К поискам нападающего были привлечены около 150 стражей порядка.

. По факту преступления возбуждено уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием).

Добавим, что за п. 10 час. 2 ст. 115 УК можно сесть в тюрьму сроком от 10 до 15 лет или на пожизненное.