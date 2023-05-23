Раздельные вагоны нужны: в поезде пьяный мужчина пытался изнасиловать волонтерку

В одном из вагонов поезда, следовавшего в Запорожье, произошел неприятный инцидент. Пьяный мужчина приставал к соседке по купе.

Соответствующее видео было распространено в местном телеграмм-канале. На кадрах видно, что мужчина сначала обругал женщину, а впоследствии начал к ней приставать.

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Полиция задокументировала дело

В телеграмм-канале отмечают, что 20 мая волонтерка ехала в Запорожье поездом №38.

В ее купе посадили бухого мужика, которому проводник неоднократно продавал пиво (сначала по 25 гривен за банку, а затем – по 50 гривен...). И вот это пьяное существо несколько раз пыталось изнасиловать женщину – нашу волонтерку: лапал, цеплялся, склонял к сексу, ругал и обижал,

– говорится в сообщении.

Пьяный мужчина приставал к волонтерке в поезде: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика, 18+)

Отмечают, что проводники никак не реагировали на обращение женщины, потому она вызвала полицию самостоятельно.

Собственно, правоохранительные органы прибыли уже после того, как пьяного мужчину высадили из поезда в Каменском.

Женские вагоны в поездах: что известно

Петиция об отдельных женских купе появилась на сайте Кабмина 15 мая. Ее автор Ольга Ожогина предложила добавить в приложение Укрзализныци фильтр "пол", с помощью которого женщины могли бы выбрать купе без мужчин. Фильтр применялся бы в поездах, едущих дольше шести часов.

В Укрзализныце сообщили, что кроме введения женских купе, работают и над общей безопасностью. В новых и модернизированных вагонах появятся камеры видеонаблюдения и кнопки вызова проводника.

Евгений Лященко, глава правления Укрзализныци, заявил, что безопасность пассажиров независимо от гендера является фундаментальным приоритетом. Отдельные женские купе будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем примут решение по их масштабированию.

В Укрзализныце сообщили, что для внедрения женских купе нужно соблюсти несколько условий: разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты и провести консультации с юристами и международными и украинскими общественными организациями.

24 Канал пытается взять комментарий по этому поводу в Укрзализныце.