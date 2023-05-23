Роздільні вагони таки потрібні: у поїзді п'яний чоловік намагався зґвалтувати волонтерку

В одному з вагонів потягу, що прямував до Запоріжжя, стався неприємний інцидент. П'яний чоловік чіплявся до сусідки по купе.

Відповідне відео поширили у місцевому телеграм-каналі. На кадрах видно, що чоловік спершу облаяв жінку, а згодом почав до неї чіплятися.

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Поліція задокументувала справу

У телеграм-каналі зазначають, що 20 травня волонтерка їхала у Запоріжжя поїздом №38.

В її купе посадили бухого мужика, якому провідник неодноразово ще продавав пиво (спочатку по 25 гривень за банку, а потім – по 50 гривень...). І от ось ця п'яна істота декілька разів намагалась зґвалтувати жінку – нашу волонтерку: лапав, чіплявся, схиляв до сексу, лаяв та ображав,

– йдеться у повідомленні.

П'яний чоловік чіплявся до волонтерки у поїзді: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика, 18+)

Наголошують, що провідники ніяк не реагували на звернення жінки, тому вона викликала поліцію самостійно.

Власне, правоохоронні органи прибули вже після того, як п'яного чоловіка висадили з поїзда у місті Кам'янське.

Жіночі вагони у поїздах: що відомо

Петиція про окремі жіночі купе з'явилася на сайті Кабміну 15 травня. Її авторка, Ольга Ожогіна, запропонувала додати у застосунок Укрзалізниці фільтр "стать", за допомогою якого жінки могли б обрати купе без чоловіків. Фільтр застосовувався б у потягах, що їдуть довше шести годин.

В Укрзалізниці повідомили, що окрім запровадження жіночих купе, працюють і над загальною безпекою. В нових та модернізованих вагонах з'являться камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.

Євген Лященко, голова правління Укрзалізниці, заявив, що безпека пасажирів незалежно від гендеру є фундаментальним пріоритетом. Окремі жіночі купе тестуватимуть протягом кількох місяців, а згодом приймуть рішення щодо їхнього масштабування.

В Укрзалізниці повідомили, що для впровадження жіночих купе потрібно дотриматися кількох умов: розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів та провести консультації з юристами та міжнародними і українськими громадськими організаціями.

24 Канал намагається взяти коментар з цього приводу в Укрзалізниці.