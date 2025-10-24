Провожали в последний путь на коленях: в Погребах попрощались с погибшей от "Шахеда" семьей

Россияне 22 октября ударили по селу Погребы в Киевской области. Там погибла семья с крошечным ребенком. 24 октября их похоронили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Погребской вестник".

Что известно о похоронах семьи в Погребах после обстрела?

38-летняя Антонина Зайченко, ее 6-месячная дочь Аделина и 12-летняя племянница Анастасия приехали к родителям мужа в Погребы из Киева. Позже соседка объяснила: считали, что в селе якобы безопаснее, не придется бегать в укрытие.

Старенькие родители выжили, потому что были в другой комнате. А вот Антонина с детьми была в спальне, куда и залетел "Шахед". Это было прямое попадание, дом вспыхнул мгновенно.



Прощание с семьей / Фото "Погребский вестник", Виктор Крук

Село прощается с тремя девушками: Зайченко Антонина Владимировна (1987 года рождения), ее маленькая дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея, жертвами российской агрессии, которые погибли в собственном доме в результате попадания российского дрона,

– говорится в сообщении фейсбук-группы "Погребской вестник".

Смотрите видео прощания с погибшей семьей в Погребах:

Очевидец рассказал об ударе по Погребам 22 октября

Начальник отдела стратегических направлений развития в Зазимском сельском совете Павел Кривобок вспомнил ту страшную ночь.

"Гул. Что-то похожее на глухой выстрел. Звук пикирования. Взрыв. Дом будто поднялся и приземлился обратно. Где-то по крышам посыпался металлический дождь. За три с лишним года вроде ничего нового, но сегодняшняя ночь с самого начала уже была какая-то не такая..." – написал он.

Сначала мужчина не понял, откуда тянет дымом. Казалось, что все целы. Оказалось, что было попадание в соседей.

И тут я вижу... Забор из металлочерепицы разлетелся по дороге. Уже несколько машин соседей на месте. Пытаются тушить пожар. Дом – сплошной костер. Где-то слышу плач соседки, а ее муж в майке пытается тушить пожар. Дом не спасти. Хорошо, что хоть хозяева живы... Проходит меньше минуты – "В доме были дети",

– вспомнил Павел.

Позже он поговорил с Ярославом – мужем Антонины.

Оказывается, его жена Тоня, маленькая шестимесячная дочь Аделина и племянница – шестиклассница Настя были именно в той комнате, куда прилетел российский дрон. 5:45 – они еще говорили по телефону. 6:57 – россияне убили трех невинных людей. Все планы, мечты и достижения всей жизни исчезают в один миг. И неизвестно, когда и для кого этот момент наступит,

– подытожил он.

Мужчина отметил, что живет в нескольких сотнях метров от семьи. Так что на их месте мог оказаться и он.