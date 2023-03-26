В Польше мужчина 13 лет жил с трупом матери: его отправили в психушку

Жуткая история произошла в польском городе Радлин. 76-летний мужчина вытащил тело своей умершей матери из могилы и прожил с ним 13 лет.

Мумифицированное тело женщины обнаружили в доме 76-летнего мужчины медики. Они прибыли по адресу, чтобы помочь пенсионеру.

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Тело женщины 13 лет лежало на газетах

Зайдя в дом, работники "скорой" заметили, что на диване лежит мумифицированное тело.

Спикер водзиславской полиции Малгожата Конярская сообщила, что вызов об обнаружении тела поступил 22 февраля около 10:20 от родственника владельца жилья.

Сначала следователи подумали, что тело женщины пролежало несколько месяцев. Для установления личности женщины немедленно была назначена экспертиза ДНК. После вскрытия оказалось, что труп принадлежит женщине старше 65 лет.

76-летний мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу, а полиция возбудила дело о непреднамеренном убийстве.

По результатам анализа ДНК установили, что женщину похоронили еще в январе 2010 года в возрасте 95 лет. После чего мужчина выкопал тело матери из могилы и принес домой. Понятно, что труп дамы лежал на газетах 13 лет.

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