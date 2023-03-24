Такие планы озвучил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек. По его словам, этот механизм могут быть введены, если и дальше будет продолжаться война.

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По данным Минобразования Польши, в школах этой страны учатся около 187 тысяч украинских детей. Еще близко 200 – 300 тысяч детей из Украины учатся дистанционно в украинских школах и остаются вне польской системы образования.

Такой подход временный. Если такая ситуация длится два, три месяца или пять, то она не изменит много, однако если так будет продолжаться и дальше, мы должны ввести определенный механизм обучения, даже если эти дети не пожелают посещать школы в Польше,

– заметил министр.

Он заявил, что польские власти не могут позволить, чтобы несколько сот тысяч детей из Украины были вне системы образования в течение года, двух или трех.

Пшемислав Чарнек добавил, что проблему образования украинских беженцев уже обсуждал с представителями ООН, ведь, возможно, потребуется помощь международных организаций для привлечения украинских детей в школы Польши.

Вероятной датой введения такой обязанности для учеников-беженцев министр назвал 1 сентября 2023 года.

Дети, которые дистанционно учатся в украинских школах, не подлежат обязательной дошкольной подготовке и школьному образованию по польскому законодательству.