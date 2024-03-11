В Польше расследуют загадочную смерть 3-летнего мальчика из Украины

Трагедия произошла в одном из польских сел. Там нашли мертвым трехлетнего украинца.

Тело ребенка обнаружили утром, 11 марта, в селе Вежбинек Великопольского воеводства в Польше.

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Гибель ребенка из Украины

О жуткой находке правоохранителям сообщили родители ребенка. Известно, что супруги – граждане Украины. Они втроем вместе с сыном проживали в частном доме.

Предварительно, на теле мальчика не обнаружили признаков насильственной смерти, однако правоохранители не исключают такую вероятность. Сейчас в полиции ожидают результаты, которые покажет вскрытие.

"Пока известно немного, ждем выводов врачей", – сказали местные полицейские.

На Киевщине расследуют таинственную смерть подростка

Местный житель села Рудни, что в Киевской области, сообщил полиции о том, что обнаружил тело юноши на территории заброшенного здания. По данным следствия, погибшему – 15 лет. На теле парня телесных повреждений не заметили – его отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. Правоохранители не исключают, что это могло быть самоубийство.

На Днепропетровщине 12-летняя девочка выпала из многоэтажки

28 февраля в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Свидетели трагедии говорят, что девочка еще была живой, когда прибыли медики. Они пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Известно, что погибшая жила вместе с бабушкой, мамой и старшим братом. Соседи отмечали, что хорошо знают семью, и не понимают, как такое могло случиться.

Впоследствии выяснилось, что школьница оставила предсмертную записку. Ее содержание пока не разглашают. По факту самоубийства открыто уголовное производство.