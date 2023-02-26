В Польше пьяный украинец устроил ДТП с поездом: эвакуировали 140 человек

В ночь на 25 февраля в Польше произошло ДТП на железной дороге. Пьяный украинец на авто вылетел на железнодорожный путь.

ДТП произошло Ожарува-Мазовецкого. Попавшее на колею авто сбил поезд.

Интересно Сколько украинцев сегодня живет в Польше на постоянной основе

К счастью, никто не пострадал

Украинец, пьяный за рулем авто Volkswagen в определенный момент взлетел с дороги, врезался в ограждение соседней строительной площадки и вылетел на железнодорожный путь. После чего мужчина выбежал из автомобиля. Именно это спасло ему жизнь, потому что вскоре надъехал поезд, врезавшийся в авто и сокрушивший его.

Беды удалось избежать и из-за того, что поезд ехал на небольшой скорости, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Правда, всех пассажиров, а это около 140 человек пришлось эвакуировать и свое путешествие они продолжили другим транспортом.

Водителя легковушки задержали. Свидетели говорят, что он едва держался на ногах. Впоследствии правоохранители обнаружили у него в крови 1,5 промилле алкоголя.

Поезд Киев – Варшава сошел с рельсов

В ночь с 18 на 19 февраля возле Ковеля на Волыни сошел с пути пассажирский поезд Киев – Варшава, ехавшего в Польшу. По данным прокуратуры, авария произошла в районе железнодорожного моста через реку Турия.

Местные СМИ сообщили, что локомотив рухнул под углом 45 градусов ориентировочно в 200 метрах от железнодорожного моста. Первый вагон также накренился, но его удержала электрическая опора. Локомотив, приписанный к локомотивному девельству Ковеля, удалось полностью поднять и поставить на рельсы 19 февраля около 20:00 часов.

Полиция начала уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.