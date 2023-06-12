Трагическая смерть 14-летнего украинца в Польше: что с ним произошло
Источник:InPoland
В Польше 12 июня в больнице скончался 14-летний гражданин Украины. Украинца сбил насмерть пьяный водитель.
Еще один парень, тоже гражданин Украины, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал спикер великопольской полиции Анджей Боровяк.
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Другой украинец в тяжелом состоянии
В сообщении говорится, что трагический случай произошел 11 июня в Шамотульском повете в Великопольском воеводстве.
"В тот день автомобиль Passat ударился в заднюю часть Seicento, водитель которого сбавлял скорость, увидев двух человек с велосипедами на обочине. От удара Seicento отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat наехал на двух 14-летних подростков с велосипедами", – говорится в сообщении.
В аварии пострадали пять человек, среди которых – двое молодых украинцев, которых сбил Passat.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Passat был нетрезв. В его организме обнаружили 1,6 промилле алкоголя. После смертельной аварии мужчину задержали.
Спикер полиции Шамотул Сандра Чуда подтвердила, что 14-летний украинец, пострадавший в результате аварии, скончался в больнице.
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- Актеры львовского театра "Воскресение" попали в аварию в Польше. Авария произошла 8 июня на трассе Жешув – Краков.
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- Вместе с ним в больницу госпитализировали двух женщин в возрасте 40 и 63 лет.
- Также в начале мая 27-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения привел к смертельной аварии в городе Мысловице. В результате столкновения от травм погибла 29-летняя жена водителя автомобиля.
- Она скончалась, когда на место ДТП прибыли сотрудники польской медицинской аэроспасательной службы.