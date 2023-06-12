Трагическая смерть 14-летнего украинца в Польше: что с ним произошло

В Польше 12 июня в больнице скончался 14-летний гражданин Украины. Украинца сбил насмерть пьяный водитель.

Еще один парень, тоже гражданин Украины, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал спикер великопольской полиции Анджей Боровяк.

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Другой украинец в тяжелом состоянии

В сообщении говорится, что трагический случай произошел 11 июня в Шамотульском повете в Великопольском воеводстве.

"В тот день автомобиль Passat ударился в заднюю часть Seicento, водитель которого сбавлял скорость, увидев двух человек с велосипедами на обочине. От удара Seicento отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat наехал на двух 14-летних подростков с велосипедами", – говорится в сообщении.

В аварии пострадали пять человек, среди которых – двое молодых украинцев, которых сбил Passat.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Passat был нетрезв. В его организме обнаружили 1,6 промилле алкоголя. После смертельной аварии мужчину задержали.

Спикер полиции Шамотул Сандра Чуда подтвердила, что 14-летний украинец, пострадавший в результате аварии, скончался в больнице.

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