Трагическое событие произошло в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня. Почему и как парень оказался на пути пока неизвестно.

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Что известно о несчастном случае

Около полуночи 17-летний подросток попал под поезд в районе города Бжеско. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Поезд направлялся из Кракова в Тарнув. Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины,

– сообщила пресс-секретарь местной полиции Эвелина Буда.

Правоохранители выясняют точные обстоятельства инцидента.

Добавим, что днем ранее на индийском пути тоже произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли около 300 человек.

В Индии столкнулись 3 поезда