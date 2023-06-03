Трагічна подія трапилась в районі міста Бжесько під Краковом у ніч на 3 червня. Чому та як хлопець опинився на колії наразі невідомо.

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Що відомо про нещасний випадок

Близько опівночі 17-річний підліток потрапив під потяг в районі міста Бжесько. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

Потяг прямував з Кракова до Тарнува. Нещасний випадок стався близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України,

– повідомила речниця місцевої поліції Евеліна Буда.

Правоохоронці з’ясовують точні обставини інциденту.

Додамо, що днем раніше на індійській колії теж трапилась моторошна ДТП. Внаслідок аварії загинули близько 300 людей.

У Індії зіткнулися 3 потяги