Трагічна подія трапилась в районі міста Бжесько під Краковом у ніч на 3 червня. Чому та як хлопець опинився на колії наразі невідомо.
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Що відомо про нещасний випадок
Близько опівночі 17-річний підліток потрапив під потяг в районі міста Бжесько. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.
Потяг прямував з Кракова до Тарнува. Нещасний випадок стався близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України,
– повідомила речниця місцевої поліції Евеліна Буда.
Правоохоронці з’ясовують точні обставини інциденту.
Додамо, що днем раніше на індійській колії теж трапилась моторошна ДТП. Внаслідок аварії загинули близько 300 людей.
У Індії зіткнулися 3 потяги
- 2 червня у Баласорі, що у штаті Одіша в Індії, зіткнулися два пасажирські потяги та один вантажний. Внаслідок цього 288 людей загинуло. Ще близько тисячі зазнали поранень.
- За наявною інформацією, інцидент стався поблизу залізничної станції Баханага. Попередньо, один із вантажних потягів зійшов з рейок, а у перекинуті вагони вантажного потяга врізались 2 пасажирські потяги.
- Відомо, що постраждалих відправили до медичних закладів. Точні обставини зіткнення потягів з'ясовують.
- В Індії почали вимагати міністр залізних доріг про відставку, проте він заявив, що нікуди не піде.
- 3 червня в країні оголосили одноденний траур.