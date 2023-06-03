Зауважимо, що дані про жертв і потерпілих постійно змінюються. На жаль, вони лише ростуть. Спочатку повідомлялося про 50 загиблих, а потім – про понад 100.

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Що відомо про зіткнення поїздів

За наявною інформацією, інцидент стався поблизу залізничної станції Баханага. Відомо, що з рейок зійшов потяг Coromandel Express, який рухався зі станції Шалімар у західній Бенгадії до Ченнаї, що у Тамілнаді.

У перекинуті вагони вантажного потяга врізався надшвидкісний експрес Bengaluru-Howrah Superfast Express.

Індійське видання India Today, станом на 00:30 3 червня повідомило, що кількість жертв зросла. Мовиться про щонайменше 120 людей. Що стосується постраждалих, то їх може бути понад 800.

Ми знайшли понад 120 тіл, кількість загиблих може зрости...,

– каже Судханшу Сарангі, генеральний директор пожежної служби штату Одіша.

Експрес влетів у вантажний потяг / Фото ANI

Відомо, що постраждалих відправили до медичних закладів. Обставини зіткнення потягів з'ясовують.

Зауважимо, що наприкінці травня в Італії затонув туристичний човен. На жаль, там теж не минулося без жертв.

Що відомо про затоплення човна