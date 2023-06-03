Зауважимо, що дані про жертв і потерпілих постійно змінюються. На жаль, вони лише ростуть. Спочатку повідомлялося про 50 загиблих, а потім – про понад 100.
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Що відомо про зіткнення поїздів
За наявною інформацією, інцидент стався поблизу залізничної станції Баханага. Відомо, що з рейок зійшов потяг Coromandel Express, який рухався зі станції Шалімар у західній Бенгадії до Ченнаї, що у Тамілнаді.
У перекинуті вагони вантажного потяга врізався надшвидкісний експрес Bengaluru-Howrah Superfast Express.
Індійське видання India Today, станом на 00:30 3 червня повідомило, що кількість жертв зросла. Мовиться про щонайменше 120 людей. Що стосується постраждалих, то їх може бути понад 800.
Ми знайшли понад 120 тіл, кількість загиблих може зрости...,
– каже Судханшу Сарангі, генеральний директор пожежної служби штату Одіша.
Експрес влетів у вантажний потяг / Фото ANI
Відомо, що постраждалих відправили до медичних закладів. Обставини зіткнення потягів з'ясовують.
Зауважимо, що наприкінці травня в Італії затонув туристичний човен. На жаль, там теж не минулося без жертв.
Що відомо про затоплення човна
- Італійські ЗМІ повідомляють, що на цьому судні пасажири святкували день народження. Мовиться про громадян Великої Британії, Італії та Ізраїлю.
- Сталася трагедія 28 травня. Відомо, що туристи взяли в оренду 16-метрове судно та відправилися у подорож озером Маджоре. Воно розташоване на південній стороні Альп. Там часто відпочивали туристи зі Швейцарії й Італії.
- Президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана підтвердив, що причиною стала погана погода. Відомо, що негода почалася за кілька днів до відправлення судна. Синоптики попереджали, що може бути шторм.
- За наявною інформацією, човен перекинувся між містами Арона та Сесто-Календе. Відразу ж усі пасажири впали у воду, а саме судно пішло на дно. До відпочивальників відправили гелікоптер, щоб допомогти їм. На жаль, чотирьох людей не врятували, а ще п'ятьох пізніше відправили до медзакладів.