Заметим, что данные о жертвах и пострадавших постоянно изменяются. К сожалению, они только растут. Сначала сообщалось о 50 погибших, а затем о более чем 100.
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Что известно о столкновении поездов
По имеющейся информации, инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Баханага. Известно, что с рельсов сошел поезд Coromandel Express, двигавшийся со станции Шалимар в западной Бенгадии в Ченнай, что в Тамилнаде.
В опрокинутые вагоны грузового поезда врезался сверхскоростной экспресс Bengaluru-Howrah Superfast Express.
Индийское издание India Today по состоянию на 00:30 3 июня сообщило, что количество жертв возросло. Речь идет о не менее чем 120 человек. Что касается пострадавших, то их может быть больше 800.
Мы нашли более 120 тел, количество погибших может возрасти...,
– говорит Судханшу Саранги, генеральный директор пожарной службы штата Одиша.
Экспресс влетел в грузовой поезд / Фото ANI
Известно, что пострадавшие отправили в медицинские учреждения. Обстоятельства столкновения поездов выясняются.
Заметим, что в конце мая в Италии затонула туристическая лодка. К сожалению, там тоже не обошлось без жертв.
Что известно о затоплении лодки
- Итальянские СМИ сообщают, что на этом судне пассажиры праздновали день рождения. Речь идет о гражданах Великобритании, Италии и Израиля.
- Произошла трагедия 28 мая. Известно, что туристы взяли в аренду 16-метровое судно и отправились в путешествие по озеру Маджоре. Оно расположено на южной стороне Альп. Там часто отдыхали туристы из Швейцарии и Италии.
- Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана подтвердил, что причиной стала плохая погода. Известно, что непогода началась за несколько дней до отправки судна. Синоптики предупреждали, что может произойти шторм.
- По имеющейся информации, лодка перевернулась между городами Арона и Сесто-Календе. Сразу же все пассажиры упали в воду, а само судно пошло ко дну. К отдыхающим отправили вертолет, чтобы помочь им. К несчастью, четырех человек не спасли, а еще пятерых позже отправили в медучреждения.