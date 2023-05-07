Рядом лежал пистолет: в России нашли мертвым экс-заместителя руководителя ростовской полиции

В России обнаружили мертвым бывшего заместителя председателя ростовской полиции Анатолия Турова. Вероятно, он покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Рядом с телом обнаружили его именной пистолет.

Интересно "Хлопок" добрался до Ростова: в городе прозвучало по меньшей мере 5 мощных залпов

Что известно об экс-заместителе руководителя ростовской полиции

В последние несколько лет Анатолий Туров работал в Росрезерве, но вышел на пенсию в связи с достижением 65-летнего возраста. Кроме того, у него была третья группа инвалидности из-за онкологического заболевания.

Знакомые бывшего заместителя председателя ростовской полиции говорят, что он сильно беспокоился о том, что отошел от дел и не мог с этим смириться. Российские силовики сейчас расследуют обстоятельства произошедшего, однако самоубийство – основная версия.

Тем временем Прилепина вывели из медикаментозной комы

6 мая в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, в котором находился пропагандист и террорист Захар Прилепин. До взрыва в автомобиле было три человека – еще водитель и дочь Прилепина. Однако девочка вышла из авто за 10 минут до взрыва. Поэтому пропагандисты подозревают, что за автомобилем следили, чтобы не навредить ребенку.

Автомобилем Прилепина управлял 27-летний уроженец временно оккупированного Луганска Александр Шубин. Он против Украины и даже участвовал в диверсиях в Беларуси перед президентскими выборами 2020 года. Шубин погиб в автомобиле на месте.

Ответственность за подрыв авто взяли на себя 2 партизанские группы: "Атеш" и "Национальная республиканская армия".

Прилепина прооперировали и ввели в состояние медикаментозной комы. Уже на следующий день его привели в сознание.

Следственный комитет России обвиняет в подрыве автомобиля украинца Александра Пермякова. Мол, его завербовала СБУ. Интересно, что Пермяков оказался ополченцем террористической организации "ДНР". В 2014-2015 годах он воевал против Украины, а затем уехал жить в Россию.