Поруч лежав пістолет: у Росії знайшли мертвим ексзаступника керівника ростовської поліції

У Росії знайшли мертвим колишнього заступника голови ростовської поліції Анатолія Турова. Ймовірно, він покінчив життя самогубством.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Поруч з тілом виявили його іменний пістолет.

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Що відомо про ексзаступника керівника ростовської поліції

Протягом останніх кількох років Анатолій Туров працював у Росрезерві, але вийшов на пенсію у зв'язку з досягненням 65-річного віку. Крім того, у нього була третя група інвалідності через онкологічне захворювання.

Знайомі колишнього заступника голови ростовської поліції кажуть, що він сильно переймався тим, що відійшов від справ і не міг з цим змиритися. Російські силовики зараз розслідують обставини події, проте самогубство – основна версія.

Тим часом Прилєпіна вивели з медикаментозної коми

6 травня у Нижньому Новгороді вибухнув автомобіль, у якому був пропагандист та терорист Захар Прилєпін. До вибуху в автомобілі було троє людей – ще водій та донька Прилєпіна. Однак дівчинка вийшла з авто за 10 хвилин до вибуху. Тому пропагандисти підозрюють, що за автівкою стежили, щоб не зашкодити дитині.

Автівкою Прілєпіна керував 27-річний уродженець тимчасово окупованого Луганська Олександр Шубін. Він проти України та навіть брав участь у диверсіях в Білорусі перед президентськими виборами 2020 року. Шубін загинув в авто на місці.

Відповідальність за підрив авто взяли на себе 2 партизанські групи: "Атеш" та "Національна республіканська армія".

Прилєпіна прооперували та ввели в стан медикаментозної коми. Уже наступного дня його привели до тями.

Слідчий комітет Росії звинувачує у підриві автівки українця Олександра Пермякова. Мовляв, його завербувала СБУ. Цікаво, що Пермяков виявився ополченцем терористичної організації "ДНР". У 2014 – 2015 роках він воював проти України, а потім виїхав жити до Росії.