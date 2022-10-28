Из наркобаронов – в правозащитники: в Общественную палату России включили пилота-контрабандиста

Российский диктатор Владимир Путин включил в состав Общественной палаты летчика, арестованного в Либерии во время транспортировки большой партии кокаина. Он перевозил запрещенные вещества из стран Африки.

Речь идет о летчике Константине Ярошенко. Пилот-наркоторговец был арестован американским спецназом в Либерии в 2010 году. Его приговорили к 20 годам за сговор с целью контрабанды кокаина в США.

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В России пилот-наркоторговец стал правозащитником

Вот так торговец кокаином официально стал правозащитником. Ярошенко вернулся в Россию в этом году. В апреле его обменяли на бывшего морского пехотинца США Тревора Рида.

В 2019 году в России американца сочли виновным за то, что во время визита в Москву пьяным он поставил под угрозу жизнь двух полицейских. Соединенные Штаты назвали суд над ним "театром абсурда".



Константин Ярошенко / Фото с телеграма Андрея Цаплиенко

Россия требовала возвращения Ярошенко в течение многих лет, одновременно отвергая просьбы высокопоставленных американских чиновников об освобождении Рида, которому, по словам его семьи, приближался тысячный день заключения и чье здоровье в последнее время ухудшалось.

Ведущие СМИ называет обмен "громким освобождением во время руководства Джо Байдена" и "соглашением-сюрпризом" и отмечает, что оно было тем более экстраординарным, что было заключено тогда, когда война России с Украиной довела отношения с США до самой низкой точки за последние десятилетия.

Что известно о новых обязанностях пилота-наркоторговца

Общественная палата России – это консультативно-совещательный орган страны, созданный в 2005 году. Его деятельность направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения важнейших вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в стране.

Российский пилот с 1998 года занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, где используются самолеты Ан-32. Является владельцем ЗАО "РостАвиа" в Ростове-на-Дону.

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