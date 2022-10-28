З наркобаронів – у правозахисники: до Громадської палати Росії включили пілота-контрабандиста

Російський диктатор Владімір Путін включив до складу Громадської палати льотчика, якого арештовували в Ліберії під час транспортування великої партії кокаїну. Він перевозив заборонені речовини з країн Африки.

Мова йде про льотчика Костянтина Ярошенка. Пілот-наркоторгівець був заарештований американським спецназом у Ліберії у 2010 році. Його засудили на 20 років за змову з метою контрабанди кокаїну в США.

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У Росії пілот-наркоторгівець став правозахисником

Ось так торговець кокаїном офіційно став правозахисником. Ярошенко повернувся до Росії цього ж року. У квітні його обміняли на колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда.

У 2019 році у Росії американця визнали винним за те, що під час візиту до Москви п'яним він поставив під загрозу життя двох поліцейських. Сполучені Штати назвали суд над ним "театром абсурду".



Костянтин Ярошенко / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Росія вимагала повернення Ярошенка протягом багатьох років, одночасно відкидаючи прохання високопоставлених американських чиновників про звільнення Ріда, якому, за словами його сім'ї, наближався тисячний день ув'язнення і чиє здоров'я останнім часом погіршувалося.

Провідні ЗМІ називає обмін "найгучнішим звільненням під час керівництва Джо Байдена" та "угодою-сюрпризом" і зазначає, що вона була тим паче екстраординарною, що була укладена тоді, коли війна Росії з Україною довела відносини зі США до найнижчої точки за останні десятиліття.

Що відомо про нові обов'язки пілота-наркоторгівця

Громадська палата Росії – це консультативно-дорадчий орган країни, який створений у 2005 році. Його діяльність спрямована на узгодження інтересів громадян, громадських об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування для розв'язання найважливіших питань економічного та соціального розвитку, забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян, конституційного ладу та демократичних принципів розвитку громадянського суспільства в країні.

Російський пілот з 1998 року займався пасажирськими та вантажними авіаперевезеннями у країнах Африки, де використовуються літаки Ан-32. Є власником ЗАТ "РостАвіа" в Ростові-на-Дону.

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