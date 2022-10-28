Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, Кадирову було незручно визнати, що його вояки так безглуздо підставилися.

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Чому не повинно бути локації на фото чи ролику

Сазонов зазначив, що перше залізне правило щодо знімання роликів чи селфі на фронті – у жодному разі не можна, щоб за ними можна було визначити локацію. Тому всі воїни ЗСУ постають на тлі цегляних стін чи кущів, коли незрозуміло, де взагалі перебуває людина.

За його словами, часто різні підрозділи наших військових можуть перебувати неподалік один від одного, але це з'ясовується вже через деякий час. Подібний випадок був у нього із другом, з яким вони разом перебували в Лисичанську.

Це правило залізне – там, де ти перебуваєш, локації бути не повинно,

– наголосив Сазонов.

Тому що, пояснив військовослужбовець ЗСУ, місцеві чудово розпізнають територію, адже й у нас, й у них є чимало завербованих громадян. А після цього туди швидко прилетить.

Сазонов розповів, як на Херсонщині кадирівці "влипли" через ролик у тіктоці: дивіться відео

Як кадирівці "влипли" через ролик у тіктоці

Сазонов розповів, що кадирівці дуже сильно "влипли" зі своїм тіктоком декілька днів тому. Вони переправилися на інший берег Дніпра, радісно почали робити селфі й засвітили локацію.

За його словами, люди з Херсона, які виїхали звідти, чудово знають цю будівлю. Вони чітко вказали артилерії на гугл-карті, де вона розташована, після чого ЗСУ накрили кадирівців першим же залпом.

Накрили жорстко, тобто мінус 40 "двохсотих" одразу та ще 60 "трьохсотих". Хоча кажуть, що під завалами там ближче до сотні,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Це, додав він, був значний удар по не такому ж великому підрозділу. Після цього Кадиров був незадоволений, почав кричати про джихад та завдання ударів по Україні. Йому, звісно ж, незручно було визнати, що його вояки так безглуздо підставилися.

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