"Вместо масла изготавливают пушки": что происходит с экономикой России

В 2025 году расходы на государственную оборону и внутреннюю безопасность России составят 40% от общего бюджета страны-агрессора. Это значительно больше, чем расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу вместе взятые.

Для российской экономики это очень тяжелое бремя. Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, добавив, что стоит только посмотреть на карту, чтобы понять, какой большой фронт и сколько средств на это требуют оккупанты.

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Кто в России почувствует изменения в экономике

Наибольшая нагрузка упала на тех людей, которые действительно что-то производят для внутреннего и внешнего рынков. Интересно, что россиян, которые работали в таких сферах, стало значительно меньше. Часть выехала, кто-то пошел воевать или перешел на работу на оборонные предприятия.

Ранее оборонная сфера была путем получения экспортных средств для России. Но с началом полномасштабной войны все произошло наоборот. Теперь эта отрасль сама нуждается во вложениях. К тому же говорится не только об армии, а о различных силовых структурах, принадлежащих Министерству обороны.

Товаров становится меньше, а денег все больше. Показатель в 40% на оборону – это лишь предварительная цифра, но для меня она не является неожиданностью. После увеличения численности армии другого даже не надо было ожидать,

– отметил Максим Блант.

Достаточно посмотреть, что происходит на фронте, чтобы понять, что Россия вынуждена выделять туда много средств. Даже если у министерства обороны есть какие-то стратегические или тактические планы на следующий год, то вряд ли они поделились ими с министерством финансов.

В 2023 году, когда составлялся бюджет, российские чиновники думали, что война к 2024 – 2025 году закончится. Поэтому предусмотрели уменьшение оборонных расходов. Но концепция изменилась.

Теперь россиянам придется вспомнить лозунги Второй мировой войны о затягивании поясов и "пушки вместо масла". В российской экономике сейчас именно так и происходит. Люди, которые изготавливали масло, перешли на выпуск пушек, потому что там больше платят,

– рассказал экономист.

Почему в России дефицит силовиков

Члены силовых структур предпочитают идти воевать в Украину, ведь там можно больше заработать. Это касается не только полицейских, а любых сфер экономики, потому что на войне действительно платят больше.

Если бы полиция меньше боролась с нелегальными мигрантами, то, возможно, ситуация на рынке труда была бы немножко другой. Поскольку и с этой стороны власть сама "стреляет себе в колени", ми имеем острый дефицит кадров,

– подчеркнул Максим Блант.

Работать некому, а если бы не было войны, то не приходилось бы платить такие большие деньги за подписание контрактов. Но по-другому воевать никто не хочет, поэтому надо платить. Это влияет на всю систему: увеличивается инфляция, рост цен опережает рост зарплаты. Чем больше власть выделяет средств, тем быстрее растут цены и приходится повышать зарплаты.

"В противном случае, если людям не будут платить, может получиться очень плохая ситуация. Эта ловушка уже начинает работать", – подытожил экономист.