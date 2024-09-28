"Замість масла виготовляють гармати": що відбувається з економікою Росії

У 2025 році витрати на державну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть 40% від загального бюджету країни-агресорки. Це значно більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров’я та соціальну сферу разом узяті.

Для російської економіки це дуже важкий тягар. Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, додавши, що варто лише подивитися на карту, щоб зрозуміти, який великий фронт і скільки коштів на це потребують окупанти.

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Хто в Росії відчує зміни в економіці

Найбільше навантаження впало на тих людей, які справді щось виготовляють для внутрішнього та зовнішнього ринків. Цікаво, що росіян, які працювали у таких сферах, стало значно менше. Частина виїхала, хтось пішов воювати чи перейшов на роботу на оборонні підприємства.

Раніше оборонна сфера була шляхом одержання експортних коштів для Росії. Але з початком повномасштабної війни все сталося навпаки. Тепер ця галузь сама потребує вкладень. До того ж мовиться не лише про армію, а про різноманітні силові структури, які належать Міністерству оборони.

Товарів стає менше, а грошей дедалі більше. Показник в 40% на оборону – це лише попередня цифра, але для мене вона не є несподіванкою. Після збільшення чисельності армії іншого навіть не треба було очікувати,

– зауважив Максим Блант.

Достатньо подивитися, що відбувається на фронті, щоб зрозуміти, що Росія змушена виділяти туди багато коштів. Навіть якщо в міністерства оборони є якісь стратегічні чи тактичні плани на наступний рік, то навряд чи вони поділилися ними з міністерством фінансів.

У 2023 році, коли складався бюджет, російські чиновники думали, що війна до 2024 – 2025 року закінчиться. Тому передбачили зменшення оборонних витрат. Але концепція змінилася.

Тепер росіянам доведеться згадати гасла Другої світової війни про затягування поясів та "гармати замість масла". У російській економіці зараз саме так і відбувається. Люди, які виготовляли масло, перейшли на випуск гармат, бо там більше платять,

– розповів економіст.

Чому в Росії дефіцит силовиків

Члени силових структур віддають перевагу йти воювати в Україну, адже там можна більше заробити. Це стосується не тільки поліцейських, а будь-яких сфер економіки, бо на війні справді платять більше.

Якби поліція менше боролася з нелегальними мігрантами, то, можливо, ситуація на ринку праці була б трошки іншою. Оскільки і з цього боку влада сама "стріляє собі в коліна", тому й маємо гострий дефіцит кадрів,

– підкреслив Максим Блант.

Працювати нема кому, а якби не було війни, то не доводилося б платити такі великі гроші за підписання контрактів. Але по-іншому воювати ніхто не хоче, тому треба платити. Це впливає на всю систему: збільшується інфляція, ріст цін випереджає ріст зарплатні. Чим більше влада виділяє коштів, тим швидше ростуть ціни й доводиться підвищувати зарплати.

"В іншому випадку, якщо людям не платитимуть, може вийти дуже погана ситуація. Ця пастка вже починає працювати", – підсумував економіст.