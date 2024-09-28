Для российской экономики это очень тяжелое бремя. Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, добавив, что стоит только посмотреть на карту, чтобы понять, какой большой фронт и сколько средств на это требуют оккупанты.

Смотрите также Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов по всей России

Кто в России почувствует изменения в экономике

Наибольшая нагрузка упала на тех людей, которые действительно что-то производят для внутреннего и внешнего рынков. Интересно, что россиян, которые работали в таких сферах, стало значительно меньше. Часть выехала, кто-то пошел воевать или перешел на работу на оборонные предприятия.

Ранее оборонная сфера была путем получения экспортных средств для России. Но с началом полномасштабной войны все произошло наоборот. Теперь эта отрасль сама нуждается во вложениях. К тому же говорится не только об армии, а о различных силовых структурах, принадлежащих Министерству обороны.

Товаров становится меньше, а денег все больше. Показатель в 40% на оборону – это лишь предварительная цифра, но для меня она не является неожиданностью. После увеличения численности армии другого даже не надо было ожидать,

– отметил Максим Блант.

Достаточно посмотреть, что происходит на фронте, чтобы понять, что Россия вынуждена выделять туда много средств. Даже если у министерства обороны есть какие-то стратегические или тактические планы на следующий год, то вряд ли они поделились ими с министерством финансов.

В 2023 году, когда составлялся бюджет, российские чиновники думали, что война к 2024 – 2025 году закончится. Поэтому предусмотрели уменьшение оборонных расходов. Но концепция изменилась.

Теперь россиянам придется вспомнить лозунги Второй мировой войны о затягивании поясов и "пушки вместо масла". В российской экономике сейчас именно так и происходит. Люди, которые изготавливали масло, перешли на выпуск пушек, потому что там больше платят,

– рассказал экономист.

Почему в России дефицит силовиков

Члены силовых структур предпочитают идти воевать в Украину, ведь там можно больше заработать. Это касается не только полицейских, а любых сфер экономики, потому что на войне действительно платят больше.

Если бы полиция меньше боролась с нелегальными мигрантами, то, возможно, ситуация на рынке труда была бы немножко другой. Поскольку и с этой стороны власть сама "стреляет себе в колени", ми имеем острый дефицит кадров,

– подчеркнул Максим Блант.

Работать некому, а если бы не было войны, то не приходилось бы платить такие большие деньги за подписание контрактов. Но по-другому воевать никто не хочет, поэтому надо платить. Это влияет на всю систему: увеличивается инфляция, рост цен опережает рост зарплаты. Чем больше власть выделяет средств, тем быстрее растут цены и приходится повышать зарплаты.

"В противном случае, если людям не будут платить, может получиться очень плохая ситуация. Эта ловушка уже начинает работать", – подытожил экономист.