Як повідомляє джерело 24 Каналу у воєнній розвідці, внаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах.

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Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію рф проти України.

Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в Росії,

– зазначило джерело.

Усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.