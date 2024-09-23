Про це повідомили джерела 24 Каналу. Цього разу серед "постраждалих" банків опинилися АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

Цікаво Хакери здійснили кібератаку на Росію, зламано федеральний центр видачі цифрових підписів

Що відомо про збої у роботі двох банків Росії

Поінформовані джерела повідомляють, що злами здійснили хакери Головного управління розвідки. Наразі порушено роботу сайтів АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк", немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки.

Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

У Росії "лягла" робота ще двох банків / Фото надані 24 Каналу





Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система Росії зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України,

– підкреслив співрозмовник в розвідці.

Він також зазначив, що росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа – законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії.

До слова, раніше кіберфахівці Головного управління розвідки здійснювали чергову DDOS-атаку на банківську систему Росії. Тоді під удар потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".