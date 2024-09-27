Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Так він прокоментував участь ФСБ у боях у Курській області.

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Путін вимагає від ФСБ виправити ситуацію

За словами Коваленка, Путін наказав керівнику ФСБ Алєксандру Бортнікову виправляти власні помилки й воювати за Курську область. У Кремлі вважають, що значну роль у боях нині грають саме спецпризначенці, тому їх відправляють на передову.

Саме вони, на думку у Кремлі, провалилися і допустили втрату частини Курщини. Тому від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях. І це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло,

– заявив Коваленко.

Водночас Сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині. Днем раніше Коваленко заінтригував заявою, що наші військові мають успіх в проведенні операції. Керівник ЦПД не розкривав деталей, але додав, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати в Курську область з інших напрямків ще більше сил.

Варто зауважити, що ЗСУ контролюють у Курській області понад 100 населених пунктів. Також на Курщині створили військову комендатуру, яка має забезпечити правопорядок, а також всі потреби місцевого населення