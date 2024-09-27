Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Так он прокомментировал участие ФСБ в боях в Курской области.

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Путин требует от ФСБ исправить ситуацию

По словам Коваленко, Путин приказал руководителю ФСБ Александру Бортникову исправлять собственные ошибки и воевать за Курскую область. В Кремле считают, что значительную роль в боях сейчас играют именно спецназовцы, поэтому их отправляют на передовую.

Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курщины. Поэтому от ФСБ требуют нести главные потери в боях. И это единственный шанс Бортникова не потерять кресло,

– заявил Коваленко.

В то же время Силы обороны продолжают удачные действия на Курщине. Днем ранее Коваленко заинтриговал заявлением, что наши военные имеют успех в проведении операции. Руководитель ЦПД не раскрывал деталей, но добавил, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать в Курскую область с других направлений еще больше сил.

Стоит заметить, что ВСУ контролируют в Курской области более 100 населенных пунктов. Также на Курщине создали военную комендатуру, которая должна обеспечить правопорядок, а также все потребности местного населения