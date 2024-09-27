Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На Курщине воюет ФСБ

Как отметили в ISW, российское оппозиционное издание "Новая газета Европы" сообщило, что идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года, подтвердив, что элементы спецназа ФСБ воюют в Курской области.

"Новая газета Европы" со ссылкой на офицера ФСБ сообщила, что ФСБ поставила перед спецназом, включая подразделения групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области.

Офицер ФСБ заявил, что эти группы плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил. Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для реагирования на украинские подразделения, проводящие комбинированные атаки.

Другой источник, близкий к российским спецслужбам, сообщил "Новой газете в Европе", что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор не существует общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

Глава Кремля Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала украинской операции 6 августа, но затем продолжил поручать похожие задачи Министерству обороны (МО), ФСБ и Росгвардии России.

Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления, чтобы отреагировать на операцию в Курской области, и остается непонятным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета МО России.

По предварительной оценке ISW, дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО России