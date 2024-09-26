Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем. Соответствующее видео обнародовали в четверг, 26 сентября.

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Уничтожено С-400 в Курской области

Как отметили военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Там указали, что его стоимость оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в кучу металлолома,

– говорится в сообщении.

Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС "Рейд" и отряда БПС "Шмель" 78 ОДШП.

В обнародованном видео рассказали детали.

Силы беспилотных систем уничтожили С-400: смотрите видео