Про це повідомили в пресслужбі Сил безпілотних систем. Відповідне відео оприлюднили в четвер, 26 вересня.
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Знищено С-400 в Курській області
Як зазначили військові, під час бойового вильоту на Курському напрямку оператори аеророзвідки 413 ОББС "Рейд" виявили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".
Там вказали, що його вартість оцінюється в 1,2 мільярда доларів.
Екіпаж миттєво передав координати групі вогневого ураження, і невдовзі реактивна артилерія перетворила його на купу металобрухту,
– ідеться в повідомленні.
Російська техніка була знищена завдяки спільній роботі 413 ОББС "Рейд" та загону БПС "Джміль" 78 ОДШП.
В оприлюдненому відео розповіли деталі.
Сили безпілотних систем знищили С-400: дивіться відео