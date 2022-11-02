Перед тем попивали чаек: в России мужчина устроил резню в учительской

В российском Рыбинске 2 ноября произошла резня в школе. В результате есть жертва и пострадавшие.

Жертвы и преступник устроили чаепитие в школе

Пострадавших среди учеников нет, сейчас они на каникулах. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Инцидент произошел в школе №43. Когда злоумышленник пришел под школу, позвонил своей знакомой Елене Камазовой, которая там работает. Та вышла и впустила мужчину, ведь учебное заведение было закрыто. Известно, что Камазова была секретарем в школе.

Во время посиделок в учительской между мужчиной и женщиной возник конфликт. Во время ссоры гость вытащил нож и зарезал секретаршу. Также он ранил заместитель директора, ведь та пыталась защитить коллегу.

После нападения россиянин скрылся с места происшествия. Сейчас территорию школы оцепили, а неадеквата ищут.



Женщина, убитая в учительской в России

Перед резней вместе ходили за тортом

Впоследствии появилась информация о том, что жертва и бандит – сожители. Мужчина даже пришел в школу с букетом цветов. Он спокойно попил чаю в учительской, а затем вместе с Камазовой пошел в магазин за тортом. До этого они несколько раз вместе выходили на перекур. Когда пара вернулась, то устроила резню.

Кстати, другие российские источники пишут, что сначала неадекват ранил замдиректора, а уже после того убил свою сожительницу. Кроме того, он ранил себя.

Полицию на место происшествия вызвал вахтер. Сейчас мужчина находится в больнице.