В соцсетях активно распространяются объявления о продаже вещей российских оккупантов.

Важно Армия мародеров: оккупанты открыли базар в Беларуси, где продают награбленное в Украине

Кроме уже привычных бронежилетов и формы, оккупанты продают запчасти и даже колеса из российской техники. Очевидно, что все эти вещи они украли у своих собратьев.

Оккупанты массово продают намародеренные в Украине товары / Фото их телеграма СтратКом ВСУ

Зеленский назвал российских оккупантов дикими

Впечатлениями от массового мародерства со стороны оккупантов на захваченных ими территориях поделился и президент Владимир Зеленский. В эфире чешского телевидения он признался, что не ожидал, что в 21 веке такое вообще возможно, и "было ощущение диких, необразованных и неграмотных людей", которых до этого "держали в ямах".

Они – это какое-то такое нашествие голодных, злых, свирепых дикарей. Они убивали людей за зонтик, какой-то чайник и унитаз. Что это? Где их содержали? Ощущения, которые держали в ямах, клетках, а потом сказали – "мы вас освобождаем, только бегите туда и убейте тех людей",

– поделился впечатлениями Зеленский.

Он рассказал, что когда-то имел бизнес с россиянами, но "не знал, что внутри у них может быть такое". Как известно, российские военные не только пытают и убивают мирных украинцев, но и постоянно грабят дома, забирая все, что могут вынести. Оккупанты воруют даже носки и нижнее белье. Происходит это в разных уголках Украины, которые временно оккупированы россиянами.

Обратите внимание – захватчики провели "эвакуацию" в Херсонской области: смотрите видео