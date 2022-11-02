У соцмережах активно ширяться оголошення про продаж речей російських окупантів.

Важливо Армія мародерів: окупанти відкрили базар в Білорусі, де продають награбоване в Україні

Крім вже звичних бронежилетів та форми, окупанти продають запчастини та навіть колеса з російської техніки. Очевидно, що всі ці речі вони вкрали у своїх же побратимів.

Окупанти масово продають намародерені в Україні товари / Фото з телеграму СтратКом ЗСУ

Зеленський назвав російських окупантів дикими

Враженнями від масового мародерства з боку окупантів на захоплених ними територіях поділився і президент Володимир Зеленський. В етері чеського телебачення він зізнався, що не очікував, що у 21 столітті таке взагалі можливе, і "було відчуття диких, неосвічених і неграмотних людей", яких до того "тримали в ямах".

Вони – це якась така навала голодних, злющих, лютих дикунів. Вони вбивали люднй за парасольку, якийсь чайник та унітаз. Що це? Де їх тримали? Відчуття, що їх тримали в ямах, клітках, а потім сказали – "ми вас звільняємо, тільки біжіть туди і вбийте тих людей",

– поділився враженнями Зеленський.

Він розповів, що колись мав бізнес з росіянами, але "не знав, що всередині у них може бути таке". Як відомо, російські військові не тільки катують і вбивають мирних українців, а й постійно грабують будинки, Забираючи все, що можуть винести. Окупанти крадуть навіть шкарпетки та спідню білизну. Відбувається це у різних куточках України, які стали тимчасово окуповані росіянами.

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