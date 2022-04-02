За даними української розвідки, окупанти вивозять усі награбовані речі у спеціально виділених для цього вантажівках. Одна з таких колон зараз виїхала з міста Буринь Сумської області. Всередині – промислові товари та побутова техніка.

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Грабують просто все

У білоруському місті Наровля окупанти "відкрили" базар, де продають все награбоване в Україні майно. Там і пральні та посудомийні машини, і холодильники, і велосипеди, і мотоцикли. Багато посуду, косметики, дитячих іграшок, килимів, дорогоцінних прикрас. Все це російські загарбники забрали у мирних мешканців.

Вони додумалися навіть до того, щоб відправляти ці речі через служби доставки до себе додому. Таке зафіксували у білоруському Мозирі.

Окупанти хочуть також обміняти долари та євро, але їм не вдається: білоруси не погоджуються їх брати через внутрішні обмеження з обігу валюти, а в банк вояки чомусь не йдуть – нібито заборонило командування.

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