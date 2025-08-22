В российском Новошахтинске Ростовской области вторые сутки пылает нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов. Несмотря на работу систем ПВО, стратегический объект, поставляющий топливо армии России, подвергся мощным ударам и до сих пор охвачен огнем.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. В российских пабликах распространяют видео, где видно густой черный дым, который поднимается в небо и заметен за десятки километров.

Что известно о Новошахтинском НПЗ?

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод – единственный действующий НПЗ в Ростовской области и один из главных поставщиков топлива на юге России. Он обеспечивает армию России топливом и смазочными материалами, а его резервуары вмещают более 210 тысяч кубометров нефтепродуктов.

В Ростовской области пылает НПЗ: смотреть видео

Несмотря на охрану двумя комплексами ПВО "Панцирь" и одной установкой "Тор", россияне не смогли отразить атаку. В результате предприятие охватил мощный пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать.

Подтверждение от ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ. В ведомстве объяснили, что это было частью комплексной операции по снижению наступательного потенциала врага и усложнению логистики поставок топлива для российских войск.

Почему завод является важной целью?

Это не первый удар по Новошахтинскому заводу. Как отмечал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, продукция НПЗ используется не только в гражданском секторе, но и в военной промышленности РФ. Именно поэтому объект имеет стратегическое значение и является легитимной военной целью.

К тому же, расположение завода неподалеку от украинской границы позволяет России быстро обеспечивать свои войска топливом на южном направлении, что делает его еще более критичным для оккупантов.