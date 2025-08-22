У російському Новошахтинську Ростовської області другу добу палає нафтопереробний завод після атаки дронів. Попри роботу систем ППО, стратегічний об’єкт, що постачає паливо армії Росії, зазнав потужних ударів і досі охоплений вогнем.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. У російських пабліках поширюють відео, де видно густий чорний дим, який здіймається у небо та помітний за десятки кілометрів.

Що відомо про Новошахтинський НПЗ?

Новошахтинський нафтопереробний завод – єдиний діючий НПЗ у Ростовській області та один з головних постачальників пального на півдні Росії. Він забезпечує армію Росії паливом і мастильними матеріалами, а його резервуари вміщують понад 210 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

У Ростовській області палає НПЗ: дивитися відео

Попри охорону двома комплексами ППО "Панцир" та однією установкою "Тор", росіяни не змогли відбити атаку. Внаслідок цього підприємство охопила потужна пожежа, яку досі не вдалося ліквідувати.

Підтвердження від ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ. У відомстві пояснили, що це було частиною комплексної операції зі зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення логістики постачання пального для російських військ.

Чому завод є важливою ціллю?

Це не перший удар по Новошахтинському заводу. Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, продукція НПЗ використовується не лише у цивільному секторі, а й у військовій промисловості РФ. Саме тому об’єкт має стратегічне значення та є легітимною воєнною ціллю.

До того ж, розташування заводу неподалік від українського кордону дозволяє Росії швидко забезпечувати свої війська паливом на південному напрямку, що робить його ще більш критичним для окупантів.