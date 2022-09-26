В школе российского Ижевска произошла стрельба: есть погибшие и раненые, среди них – дети

В одной из школ российского Ижевска произошла стрельба. В результате происшествия известно о 6 погибших.

По информации росСМИ, погиб охранник, есть раненые среди учеников. Один из учеников выпрыгнул в окно.

Стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде во время урока. Преступник до сих пор не задержан. СМИ пишут, что он "продолжает отстреливаться". На место происшествия приехали все соответствующие службы.

Также известно, что директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.