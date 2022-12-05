Чеченского блогера Абдурахманова, критиковавшего Кадырова, убили в Швеции, – СМИ

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции. Он не раз критиковал боевика Рамзана Кадырова.

Как отмечают СМИ, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже больше суток не выходит на связь.

Читайте также Кадыров неожиданно заговорил о мире: о чем это может свидетельствовать

Что известно об убийстве чеченского блоггера

Днем ранее, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве. Последняя запись блоггера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.

Чеченский телеграм-канал 1ADAT сообщил, что Абдурахманов был расстрелян ночью группой лиц и выясняются детали убийства. Также отметили, что спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.

"Радио Свобода" сообщает, что, по данным соратников Абдурахманова, он был убит в ночь на 2 декабря.

Правоохранители Швеции пока не прокомментировали инцидент

Оппозиционное движение Кадыра "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова "оказались правдивыми".

У нас достаточно информации, подтверждающей его гибель. Тумсо было расстреляно ночью группой лиц,

– отметили там.

Шведские правоохранительные органы пока это не комментировали инцидент. В начале декабря Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь. Правозащитники заявили, что он скрылся. Уже тогда появилось сообщение, что блоггера могли убить, но на тот момент это не подтвердилось.

Что известно об Абдурахманове