Соответствующую информацию сообщил представитель пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Кроме того, свой ответ дала и полиция Швеции.
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Абдурахманов может быть жив
По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции,
– заявил представитель пресс-службы.
По его словам, данные им известны из "собственных источников информации", однако не уточнил, какая причина того, что Тумсо Абдурахманов находится под защитой полиции Швеции.
Также представитель пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия опроверг информацию директора Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" о якобы причастности к вероятному убийству премьера Ахмеда Закаева.
Что ответила шведская полиция
В шведской полиции ответили на запрос издания, однако ничего нового не сказали.
Сейчас нам нечего добавить в наш предварительный комментарий,
– говорится в официальном ответе пресс-секретаря полиции Ирэн Соколов.
Следует отметить, что ранее полиция Швеции не подтверждала, и не опровергала информацию о вероятном убийстве Тумсо Абдурахманова.
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Что известно о якобы убийстве Абдурахманова
- 1 декабря в телеграм-канале приверженцев Ичкерии появилась информация об убийстве Тумсо Абдурахманова.
- В частности, тогда телеграм-канал 1ADAT написал, что оппозиционного блогера якобы расстреляла ночью группа лиц. Тогда писали, что спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова. Такие же данные сообщали и соратники Абдурахманова.
- Тумсо Абдурахманов известен тем, что рассказывал о нарушении прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местных властей. Также он публиковал интервью с оппозиционными активистами Чечни и критиками Рамзана Кадырова.
- После сообщения об убийстве спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев объяснял, что у Кадырова – длинные руки. По его данным, если Абдурахманова убили по приказу главы Чечни, то сделали это с помощью российских спецслужб.