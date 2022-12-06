Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он отметил, что у Кадырова – длинные руки, а у России много агентов в Европе среди политиков и спецслужб.

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ЕС разрешали Кремлю проводить свою пропаганду

Он вспомнил, что ранее на Тумсо Абдурахманова уже было совершено покушение, но он сумел отразить атаку. Нападавший был задержан и был брошен за решетку. На брата Тумсо также была попытка покушения, которое было предотвращено.

Только в Европе за последние 10 лет были убиты очень многие, среди них Зелимхан Хангашвили, Мансур Старый, Анзор "Венский". Кого зарезали, кого расстреляли непосредственно на улице. В Украине также были убиты многие оппозиционеры,

– подчеркнул Белокиев.

По его мнению, это происходит, потому что Кадыров владеет всеми инструментами российских властей.

"Европейские страны слишком долго позволяли Кремлю проводить свою пропаганду на территории ЕС. Мы до сих пор видим там митинги в поддержку России, в то время, как сегодня проходит геноцид украинского народа", – подчеркнул Белокиев.

Полиция отказалась подтверждать убийство

По его словам, гибель Тумсо Абдурахманова пока не подтверждена. Ни один родственник или близкий официально не заявил о его смерти. Даже полиция Швеции отказалась подтверждать убийство Абдурахманова и комментировать ситуацию.

Существует предположение, что попытка убийства была, и Тумсо Абдурахманова, и его брата спрятали спецслужбы, или было покушение, но его удалось предотвратить, или где-то рядом что-то произошло и поэтому на всякий случай их тоже спрятали,

– подчеркнул спикер.

Однако он считает, что это не означает, что других критиков главы Чечни не могут убить.

"И меня тоже. Способствует этому именно российская власть, ФСБ, ГРУ и другие российские структуры", – отметил Ислам Белокиев.

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