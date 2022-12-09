Відповідну інформацію повідомив представник пресслужби уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном. Окрім того, свою відповідь дала і поліція Швеції.

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Абдурахманов може бути живим

За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції,

– заявив представник пресслужби.

За його словами дані їм відомі з "власних джерел інформації", проте не уточнив, яка причина того, що Тумсо Абдурахманов перебуває під захистом поліції Швеції.

Також представник пресслужби уряду Чеченської республіки Ічкерія спростував інформацію директора Чеченської державної телерадіокомпанії "Грозний" про нібито причетність до ймовірного вбивства прем'єра Ахмеда Закаєва.

Що відповіла шведська поліція

У шведській поліції відповіли на запит видання, проте нічого нового не сказали.

Зараз нам нема чого додати до нашого попереднього коментаря,

– мовиться в офіційній відповіді прессекретаря поліції Ірен Соколов.

Варто зауважувати, що раніше поліція Швеції не підтверджувала, і не спростовувала інформацію про ймовірне вбивство Тумсо Абдурахманова.

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