В Техасе мужчина расстрелял 5 соседей, которые просили его не шуметь: среди убитых ребенок

В США мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка. Перед этим он стрелял у себя во дворе из полуавтоматической винтовки, мешая жителям улицы спать.

Трагическое событие произошло вечером 28 апреля. Соседи попросили мужчину не стрелять из винтовки, потому что это мешает спать ребенку. Тогда подозреваемый открыл огонь по соседям.

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Что случилось

Все началось с того, что подозреваемый вышел из своего дома вечером 28 апреля и начал стрелять в своем дворе. Сначала соседи несколько раз вызывали полицию с жалобой на шум, но тщетно.

Тогда они подошли к забору и сказали: "Эй, не могли бы вы не стрелять во дворе. У нас есть маленький ребенок, который пытается заснуть, – цитируют правоохранителей журналисты. Тогда подозреваемый, который был под хмельком, ответил: "Я буду делать, что хочу, в своем дворе".

Впоследствии камера дверного звонка в доме, где произошла стрельба, зафиксировала, как мужчина приближался со своей винтовкой.

Правоохранители получили звонок о преследовании около 23:31. Когда они прибыли на место происшествия, обнаружили 5 жертв, среди которых 8-летний мальчик. Преступник стрелял им в голову.

По информации правоохранителей, две женщины, погибшие в результате нападения в спальне, закрыли своими телами двух маленьких детей, благодаря чему те выжили. В общей сложности во время нападения в доме было 10 человек – они не были членами одной семьи.

Полиция сообщила, что все погибшие были из Гондураса.

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что консульство его страны поддерживает контакты с властями Техаса.

Мы требуем применить всю строгость закона против лица, ответственного за это преступление,

– написал он в твиттере.

Преступника разыскивает полиция

В преступлении подозревают 38-летнего Франсиско Оропезу. Его разыскивают полиция и ФБР.

Мы ищем с помощью собак и людей на лошадях, а также беспилотников в воздухе,

– сообщили правоохранители.

Они нашли только выброшенный мобильный телефон и одежду в зоне поиска.