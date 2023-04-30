У Техасі чоловік розстріляв 5 сусідів, які просили його не шуміти у дворі: серед вбитих дитина
Джерело:Reuters
У США чоловік застрелив п'ятьох сусідів, зокрема дитину. Перед цим він стріляв у себе у дворі з напівавтоматичної гвинтівки заважаючи жителям вулиці спати.
Трагічна подія сталася ввечері 28 квітня. Сусіди попросили чоловіка не стріляти з гвинтівки, тому що це заважає спати дитині. Тоді підозрюваний відкрив вогонь по сусідах.
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Що трапилось
Все почалося з того, що підозрюваний вийшов зі свого будинку 28 квітня ввечері та почав стріляти у своєму дворі. Спершу сусіди кілька разів викликали поліцію зі скаргою на шум, проте марно.
Тоді вони підійшли до паркану і сказали: "Гей, не могли б ви не стріляти у дворі. У нас є маленька дитина, яка намагається заснути, – цитують правоохоронців журналісти. Тоді підозрюваний, який був напідпитку, відповів: "Я буду робити, що хочу, у своєму дворі".
Згодом камера дверного дзвінка в будинку, де сталася стрілянина, зафіксувала, як чоловік наближався зі своєю гвинтівкою.
Правоохоронці отримали дзвінок про переслідування близько 23:31. Коли вони прибули на місце події, то виявили 5 жертв, серед яких 8-річний хлопчик. Злочинець стріляв їм у голову.
За інформацією правоохоронців, дві жінки, які загинули внаслідок нападу в спальні, закрили своїми тілами двох маленьких дітей, завдяки чому ті вижили. Загалом під час нападу в будинку було 10 людей – вони не були членами однієї родини.
Поліція повідомила, що всі загиблі були з Гондурасу.
Міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна заявив, що консульство його країни підтримує контакти з владою Техасу.
Ми вимагаємо застосувати всю суворість закону проти особи, відповідальної за цей злочин,
– написав він у твітері.
Злочинця розшукує поліція
У злочині підозрюють 38-річного Франсіска Оропезу. Його розшукують поліція та ФБР.
Ми шукаємо за допомогою собак і людей на конях, а також безпілотників у повітрі,
– повідомили правоохоронці.
Наразі вони знайшли лиш викинутий мобільний телефон та одяг у зоні пошуку.