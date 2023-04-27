У 18-сторінковому документі прокуратури мовиться, що 21-річний хлопець зберігав базуку та іншу зброю біля свого ліжка. Прокурори наполягатимуть на тому, що він повинен залишатися у в'язниці до суду.

Тейшейра з'явиться на слуханнях у федеральному суді штату Массачусетс. Його юридична команда не коментує цю справу, але очікує, що він не перебуватиме під вартою.

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Тейшейра цікавився масовими розстрілами

У поданні прокурорів Міністерства юстиції США виклали аргументи на користь утримання Тейшейри за ґратами до судового розгляду. У ньому мовиться, що ІТ-спеціаліст, який служив у 102-й ескадрильї підтримки розвідки в штаті Массачусетс, становить загрозу для американців і національної безпеки США.

За словами прокурорів, він неодноразово публікував повідомлення про насильницькі дії, включаючи потенційну масову стрілянину. Військовий нібито описував облаштування "фургону для вбивства", на якому можна роз'їжджати, розстрілюючи людей у "переповненому міському або приміському середовищі".

Також Тейшейра нібито шукав на своєму урядовому комп'ютері інформацію про нещодавні масові розстріли, зокрема про стрілянину в Увальде і Лас-Вегасі.



Тейшейра цікавився масовими вбивствами / Фото Департамент юстиції США

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У заяві мовиться й про те, що під час обшуку будинку підозрюваного виявили "віртуальний арсенал, зокрема гвинтівки, рушниці, зброю типу AR і AK, а також базуку". Згідно з матеріалами справи, обвинувачений тримав шафку зі зброєю біля свого ліжка.

Окрім цього, прокурори розповіли, що Тейшейру відсторонили від навчання в середній школі після того, як однокласник почув, як він погрожував і обговорював коктейлі Молотова, а також іншу зброю.

Також підозрюваний обговорював насильство і вбивства в інтернеті та був схильний до "расових погроз". Після арешту Тейшейри ФБР знайшло у нього вдома планшет, ноутбук і ігрову приставку Xbox, які були розбиті та викинуті на смітник.



Підозрюваний зберігав багато зброї / Фото Департамент юстиції США

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Розслідування триває

Слідчі досі працюють над з'ясуванням того, як Тейшейра допустив витік десятків секретних файлів Пентагону. Вони також з'ясовують, чи зберігав він якісь фізичні або цифрові копії. Документи вперше з'явилися в онлайн-чаті Discord. Вони містили конфіденційну інформацію про союзників США та війну в Україні.

У заяві мовиться, що підозрюваний "досі може мати доступ до величезної кількості секретної інформації". Також є "серйозний ризик його втечі", оскільки ворожі країни можуть надати Тейшейрі безпечний притулок.

Просто не існує умов або комбінації умов, які могли б гарантувати, що підсудний не буде надалі розголошувати додаткову інформацію, яка досі перебуває в його розпорядженні. Шкода, яку підсудний вже завдав національній безпеці США, є величезною. Шкода, яку підсудний ще може завдати, є надзвичайною,

– заявили прокурори.

Тим часом двох командирів підрозділу Тейшейри відправили у відпустку на час розслідування. У заяві ВПС США мовиться, що вони тимчасово втратили доступ до секретних систем та інформації. Імена цих військових не розголошують.

Представники ВПС повідомили, що ще більше членів підрозділу Тейшейри можуть бути відсторонені від виконання службових обов'язків або звільнені, позаяк розслідування витоку документів триває. Підрозділ звільнили від обов'язків зі збору розвідувальної інформації на початку цього місяця.

Раніше ФБР заявило, що Тейшейра мав допуск до секретної інформації "цілком таємно" з 2021 року. Військовий мав "підписати довічну угоду про нерозголошення", щоб обійняти свою посаду у ВПС США.

Зверніть увагу! Тейшейрі загрожує до 25 років ув'язнення за звинуваченням у несанкціонованій передачі оборонної інформації. Його також звинувачують у несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів