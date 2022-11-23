В США в супермаркете произошла стрельба: сообщают о многих жертвах

Жуткая стрельба произошла в супермаркете Walmart в Виргинии. Мужчина убил нескольких мирных жителей во время закупок ко Дню благодарения.

О стрельбе в Виргинии сообщили поздно вечером 22 ноября. По имеющейся информации, в супермаркет прибыли полицейские из Чесапика, города в Виргинии. Они оцепили здание, в котором неизвестный унес жизни многих жителей.

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Стрелок может быть мертвым

Отметим, что сама стрельба произошла в канун Дня благодарения. Пока известно о многих погибших и раненых. Они как раз скупались, когда в супермаркет зашел неизвестный и открыл огонь.

Вскоре представитель полиции рассказал Мишель Вульф из WAVY, что погибли не более 10 человек. Но точных данных о количестве жертв и пострадавших стражи порядка все еще не могут назвать. Вскоре появилась информация, что в результате стрельбы погибли 7 человек, включая самого нападающего.

Лео Косински из департамента полиции рассказал, что полицейские изучают ситуацию внутри супермаркета. Правоохранители предположили, что сам стрелок тоже мертв. В то же время Косински отметил, что людям нужно быть осторожными.

Заметим, что возле маркета стоят как полицейские, так и несколько карет скорой помощи. В сеть также выложили фото и видео с места событий.

Один из пользователей сети написал, что он собирался идти за покупками. Но увидел, что людей из супермаркета эвакуируют.

Кевин С. Харпер, который, по-видимому, работает в Walmart, вышел в фейсбуке в прямой эфир. Он рассказал об эмоциях, которые испытал за последние несколько часов. Мужчина заметил, что как раз вышел из комнаты отдыха, когда произошла стрельба.

Мужчина рассказал об эмоциях, которые испытал во время стрельбы: смотрите видео

Стрельбу прокомментировала сенатор штата Вирджиния Луиза Лукас, которая представляет эту часть Чесапика.

У меня очень разбитое сердце, что последняя массовая стрельба в Америке произошла сегодня вечером в Walmart, в моем районе, в Чесапике, штат Вирджиния. Я не успокоюсь, пока мы не найдем решения, чтобы положить конец этой эпидемии вооруженного насилия в нашей стране, которая унесла столько жизней,

– подчеркнула она.

Правоохранители также обратились к американцам. Они призвали их посетить Конференц-зал в Чесапике, чтобы получить информацию о пропавших родных или близких. Тех, кто работал в супермаркете в тот вечер или был там.