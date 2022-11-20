Убийства произошли в день памяти трансгендеров
Массовая стрельба произошла в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, в заведении Club Q. Клуб позиционирует себя как "ночной клуб для геев и лесбиянок, ориентированный на взрослых, где проводятся тематические вечера".
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Нападение произошло в День памяти трансгендеров, который отмечается ежегодно 20 ноября в память о тех, кто был убит в результате трансфобии.
Что известно о стрельбе
По словам лейтенанта полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, они получили "многочисленные" вызовы 911, начиная с 23:57, и прибыли на место происшествия.
"Полиция установила мужчину, которого считает подозреваемым в совершенном", - сказал Кастро.
По его словам, сейчас подозреваемый находится на лечении, но под стражей.
Кастро не уточнил, включен ли подозреваемый в число людей, получивших ранения во время стрельбы.
Официально мотивы не сообщают
Полиция отказалась говорить о возможных мотивах. Капитан пожарной службы Колорадо-Спрингс Майк Смалдино сказал, что после того, как 911 вызовов поступило несколько звонков, на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи.
В заявлении в социальных сетях Club Q заявили, что "опустошены бессмысленным нападением на сообщество" и выразили соболезнования жертвам и их семьям.