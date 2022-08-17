В Украине работают диверсанты не только с военными задачами, но и с экономическими, – политолог

Нанесение экономического ущерба Украине является одной из приоритетных задач россии. Это подтверждается не только бомбардировками предприятий ключевых отраслей экономики, но и некоторыми инициативами, явно выгодными врагу.

Именно в таком контексте следует воспринимать активизацию лоббистов серого экспорта металлолома, которые предпринимают попытки снизить или даже отменить экспортную пошлину на вывоз этого сырья. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

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"В Украине работают вражеские диверсанты не только с военными задачами, но и с экономическими. Пример – попытка организовать поставки украинского сырья на металлургический завод в Приднестровье, которое является российским анклавом на территории Молдовы", – говорит политолог.

По его словам, именно этот завод финансирует пророссийские политические движения в Молдове.

Металлургический гигант из непризнанной республики уже нуждается в металлоломе из Украины. Поэтому и возникают предательские инициативы по возможному снижению или даже отмене экспортных пошлин на это сырье,

– отмечает Николай Давидюк.

Поэтому, как считает политолог, украинским спецслужбам следует относиться к таким попыткам не менее придирчиво, чем к поиску предателей в городах в зоне боевых действий.

"Следовательно, любое решение каждого чиновника в попытке организовать поставки металлолома в Приднестровье должно быть объектом тщательного изучения Службы безопасности и антикоррупционных органов", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

2 декабря 2021 года Верховная Рада увеличила экспортную пошлину с EUR58 до EUR180 за тонну металлолома.

14 мая 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке, которым продлил действие экспортных пошлин на 5 лет. Целью экспортной пошлины является ликвидация дефицита стратегического сырья металлургической промышленности Украины – лома черных металлов.

В 2016 – 2019 годах бесконтрольный вывоз металлолома за границу, в частности в непризнанное Приднестровье, приводил к остановке украинских металлургических предприятий.

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