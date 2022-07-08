В Украине создали петицию о легализации порно и эротики

Украинцы собирают подписи на петиции президенту, где просят легализовать порнографию и эротику. Там назвали сразу несколько плюсов такого шага для государства.

В частности, отметили, что так мы приблизимся к большинству ведущих государств мира, где нет схожих запретов. Петицию создал 4 июля Тарас Симорский, а уже через трое суток там собралось почти 11 тысяч подписей. Президент рассмотрит ее и ответит, когда под обращением подпишутся 25 тысяч человек.

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Какой закон запрещает порнографию

Речь идет о Законе Украины "О защите общественной морали", который вступил в силу в 2004 году. Автор петиции акцентирует, что эту законодательную норму принимали, хотя и было много международных замечаний по поводу нарушения свободы слова.

Также, по мнению автора петиции, закон не имеет никакого смысла, потому что все, кто хочет сниматься в порно, могут выехать заграницу и поднимать экономику у других государств.

Соответственно, он (закон – 24 канал) только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев,

– написал автор петиции.

Также он акцентировал внимание на том, что в законе плохо описано, где именно проходит граница между порнографией и эротикой в искусстве. "Адекватными людьми эротика воспринимается аналогично красоте природы. Это искусство. Вспомните хотя бы греческие олимпийские игры (древние), посмотрите на сохранившиеся до наших времен скульптуры", – отметил Тарас Симорский.

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Кроме этого, там подняли другой довольно болезненный вопрос. А именно – спецоперации правоохранителей по закупке порнографических материалов. Уже было много случаев, когда полиция покупала такой нелегальный медиаконтент, чтобы доказать вину подозреваемых. В материалах дела это называют "оперативная закупка", как и в разоблачении наркопреступлений.

Вместо того чтобы действия киберполиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того чтобы выделить средства на украинизацию интернета. Поэтому предлагаю стать правовым государством не только на бумаге, но и по факту,

– говорится в обращении.

Также автор считает, что в обществах без таких ограничений не существует сексуальных преступлений, "если принять во внимание исследование психологов". Однако никакой ссылки на эти исследования нет, поэтому это может быть и предположением.

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Законодательство запрещает производство порнографии для распространения и продаж. Однако нет уголовной ответственности за просмотр "запретных материалов" в интернете.